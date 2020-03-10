Назван секрет экономной езды на авто ВАЗ-2106

10.03.2020, 23:07, Разное

Эксперты назвали секреты экономной езды на отечественном авто модели ВАЗ-2106. В документации указывается, что при движении по городу расход топлива для этого транспортного средства составит порядка 8 л на 100 км.
Специалисты провели эксперимент, после которого удалось выяснить, что расход бензина для модели с двигателем 1,3 л составит порядка 1 л на каждые 18 км пути. Соответственно, можно говорить о трате ВАЗ-2106 около 5,5 л горючего на 100 км.

Основным секретом малого расхода топлива на автомобиле отечественного производства является плавное увеличение скорости. Во время переключения с одной передачи на вторую даже на трассе не нужно резко увеличивать скорость, поскольку это может спровоцировать рост расхода бензина, а также поломку сцепления. Помимо этого, не следует длительное время оставаться на одном месте с работающим на «холостых» двигателем. Зимой прогрев транспортного средства достаточно производить всего 3-5 минут.


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