Анна Каменкова призналась, что в молодости потеряла ребенка на шестом месяце беременности

10.03.2020, 23:07, Разное

Российская актриса Анна Каменкова стала гостьей программы «Судьба человека», рассказав телеведущему Борису Корчевникову о самом тяжелом моменте в своей жизни. В своё время у неё произошел выкидыш на шестом месяце беременности.

Из-за тяжелого рабочего графика актриса испытывала регулярный стресс, и это привело к выкидышу в дальнейшем. После потери малыша Каменкова несколько недель не могла прийти в себя, и боялась, что ей так и не удастся стать матерью. К счастью, через несколько лет она родила сына, находясь в браке с режиссером Александром Спиваком. Даже в то время её лечащий врач сомневался в положительном исходе беременности, не давая положительного прогноза.

Каменкова уже более 45 лет живет в браке с Александром Спиваком, и рождение ребенка очень повлияло на них – после этого супруги стали больше посвящать себя семейным делам. В заключении актриса поблагодарила подругу своего мужа, так как именно она порекомендовала лечь на сохранение после подтверждения беременности. Этот совет и помог кинозвезде выносить и родить здорового ребенка.