Мнение: Рубль, нефть, эпидемия… Это конец? А вот и нет!

10.03.2020, 23:06, Разное

Если вы уже стоптали ноги в очередях у городских обменников, то спешу вас огорчить: скорее всего, это вы зря. Никаких флешбеков в концы 90-х и 10-х не видать даже на горизонте. И хотя мировые финансовые рынки сейчас тужатся в полуприседе, у россиян повода для паники нет. И вот почему.

Пока в мире праздновали Международный женский день, валютные рынки решили немного пожить своей жизнью. Забавное это ощущение: просыпаешься утром, а там евро по 82 рубля, позавтракал – а за него уже 85 просят. А, еще же нефть – так там вообще пожар и катастрофа! Знаете, в такие моменты многим невротикам, коих сегодня предостаточно, в голову лезут ассоциации с кризисами 1998-го и 2008-го годов: они мысленно купаются в ванной с тоннами обесцененных рублей, а ноги ведут их бренные тела к ближайшему обменнику. Тут срабатывает реакция «бей или беги», но применительно к валюте.

Только вот начитались эти господа-инвесторы совсем не тех источников – многие «независимые эксперты» ринулись ругать правительство, ЦБ, Минфин и всех причастных к срыву сделки ОПЕК+ и винить их в утреннем шоке россиян. А еще этот коронавирус…

На самом деле, паниковать сейчас не то что рано, а вообще не нужно. И нервы при вас останутся, и деньги. А все потому, что как раз-таки поруганные Минфин и ЦБ приняли достаточно жесткие меры по удержанию российской экономики, так сказать, в сбруе. Например, ЦБ решил на месяц слиться с рынка и не закупать валюту, а Минфин – не брать деньги в долг и остановить выпуск облигаций.

Пока писал этот текст, глава Минэнерго объявил, что цены на нефть восстановятся через пару месяцев. То есть, ничего глобально страшного за этот период произойти не должно.

Ну что, больше не хочется суетиться почем зря и искать способы навара на кризисе, которого нет? И что вообще думаете на этот счет?