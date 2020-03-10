Президент Афганистана помиловал заключенных талибов

10.03.2020, 22:59, Новости дня

Президент Афганистана Ашраф Гани подписал указ о помиловании и освобождении заключенных членов радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ).

В сообщении телеканала TOLOnews со ссылкой на представителя главы Афганистана говорится, что подробности указа будут оглашены в среду, передает ТАСС.

Напомним, 29 февраля США заключили мир с радикальным движением «Талибан» (запрещено в России), пообещали снять санкции с членов этого движения и вывести войска из Афганистана.

9 марта США объявили о начале вывода войск.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, что будет после ухода натовских войск с Афганистаном – страной, имеющей особое значение для России.