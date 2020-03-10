Мнение: Мы гадали, почему все-таки ЦБ решил сегодня поддержать рубль всеми силами…

10.03.2020, 22:31, Разное

Мы гадали, почему все-таки ЦБ решил сегодня поддержать рубль всеми силами. Не его стиль.

Ларчик просто открывался. На сегодня была намечена операция по внедрению ключевой поправки в Конституцию. Именно поэтому ЦБ расстарался и не допустил чрезмерного падения рубля. В том числе и после заявления Путина об обнулении сроков его президентства.

Кстати, на графике видно, как рубль дернулся было в середине дня, но был вновь пойман жесткой рукой и возвращен на место. Сказано 72 — будет 72.

Чего ждать дальше?

ЦБ будет отпускать рубль в плавание все сильнее и сильнее. Втягиваться в среднесрочное противостояние с рынком он не станет. Какое-то время рубль будет падать — пока все верят в его падение и пока иностранцы бегут из России.

А потом голландская болезнь снова возьмет свое, рубль начнет укрепляться, иностранцы потихоньку потянутся обратно за высокой доходностью — и… до следующего кризиса.

Так выглядит стабильность по-набиуллински.

Хотя… Какая тут голландская болезнь с такими ценами на нефть…

Источник: СерпомПо


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