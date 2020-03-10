Психологи объяснили, каким женщинам везет в любви

10.03.2020, 22:30, Разное

Существует категория женщин, которым всегда сопутствует удача в любви. Психологи перечислили качества, обеспечивающие представительницам прекрасного пола устойчивые любовные отношения.
Женщине везет в любви, если она полностью воспринимает и ценит себя, даже при желании что-то в себе изменить. Такие дамы полны любви и уважения к своему «я» и не ищут отношений лишь только для того, чтобы самоутвердиться. Они заботятся о своей внешности, «взращивают» в себе личностные качества, ценности, интересы, стремятся достичь чего-то в жизни.

Устойчивые отношения наблюдаются у женщин, не подавляющих в себе сексуальность, не угнетающих собственные эмоции — ни отрицательные, ни положительные. Такая дама отличается высокой самооценкой и получает удовольствие, находясь в обществе мужчин, воспринимающих ее такой, каковой она является. Она может позволить себе открыться и довериться человеку, но ей не требуется быть кому-то нужной, чтобы чувствовать себя достойной.

Женщине всегда везет в любовных отношениях, если они задается вопросом, достаточно ли они хороши для нее. Она не потерпит давления и необходимости меняться, прежде подумав, не станет ли роман преградой к ее росту и позволит ли остаться самой собой.


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