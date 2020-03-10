Ольга Кормухина дала ответ на пост Полины Гагариной о правах на «Кукушку»

10.03.2020, 22:30, Разное

Не так давно на официальной странице Полины Гагариной в социальной сети появился пост, посвящённый правам на песню «Кукушка». Ольга Кормухина дала свой ответ на эту публикацию, заявив о неубедительности представленных доводов.

На протяжении долгого времени от Полины Гагариной не поступало комментариев по поводу обвинений в незаконном использовании аранжировки к песне Виктора Цоя «Кукушка». Обе артистки имеют в репертуаре эту композицию, но их музыкальное оформление отличается от оригинального, созданного музыкантами группы «Кино». Ольга Кормухина считает, что участница «Евровидения» использует аранжировку, написанную ею и её супругом.

Недавно Гагарина решила прервать длительную тишину и впервые высказалась о происходящем, представив письмо от наследника автора, Александра Цоя. Тот проинформировал, что является исключительным правообладателем, но не имеет претензий к Полине Гагариной, а также добавил, он не получал прошения от Ольги Кормухиной и музыканта Алексея Белова на аранжировку данного произведения. Хозяйка микроблога по этому поводу отметила, она начала испытывать сильную радость и облегчение в связи с полученной бумагой. Певица не является сторонницей громких скандалов и довольна завершению этого инцидента.

Тем не менее, Ольга Кормухина осталась недовольна этими доводами. Исполнительница отметила, она никогда не оспаривала права коллеги по сцене петь песню «Кукушка», а речь всегда шла о музыкальной переработке. К тому нет ясности, заявила артистка, как получен этот документ, который, к тому же, не имеет юридического статуса.

Фанаты по-разному оценили публикацию. Некоторые надеются, что инцидент исчерпан. Другие же считают, Полина Гагарина не понимает, в чём в действительности её обвиняет певица. Ведь та отстаивает права не на саму композицию, а на новую аранжировку.