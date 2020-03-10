ЕС решил направить на борьбу с коронавирусом 25 млрд евро

10.03.2020, 22:28, Новости дня

Лидеры стран – членов Евросоюза приняли решение учредить инвестиционный фонд для борьбы с распространением нового коронавируса объемом в 25 млрд евро, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Будет создан инвестиционный фонд по коронавирусу, объем которого очень быстро достигнет 25 млрд евро», – приводит ее слова ТАСС.

При этом, по ее словам, 7,5 млрд евро будут выделены сразу.

В свою очередь глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что страны – члены ЕС договорились сделать все необходимое и действовать быстро, чтобы противостоять распространению коронавируса и бороться с его последствиями.

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что на европейском уровне потрачено более 100 млн евро на «исключительные исследования, чтобы поддержать уже действующие программы» борьбы с коронавирусом.

«В области диагностики, лечения и вакцинации мы хотим, чтобы работа активизировалась. В соответствии с уже согласованным с Еврокомиссией решением, мы осуществим новый исследовательский проект», – добавил французский лидер.

Напомним, наиболее тяжелая ситуация с коронавирусом в настоящее время в Италии. Страна, как отмечала газета ВЗГЛЯД, превратилась в гигантский лагерь для зараженных.