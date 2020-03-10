Мнение: О политическом будущем Владимира Путина

10.03.2020, 22:22, Разное

Как уверяют информированные источники, свежие думские инициативы согласованы с Кремлём не были. В результате российский президент (приставку «нынешний» уже можно опустить) Владимир #Путин спешно перекроил свой график и приехал вразумлять депутатов незапланированно. Во всяком случае, речь он зачитывал по бумажке, даже те места, где говорил «от сердца».

Итог этого блиц-визита уже известен и проголосован. Вопрос, что дальше?

Проще всего тут обратиться к истории, которую замечательно изложил «наше всё» Александр Пушкин.

Воротынский

…

Как думаешь, чем кончится тревога?

Шуйский

Чем кончится? Узнать не мудрено:

Народ ещё повоет да поплачет,

Борис ещё поморщится немного,

Что пьяница пред чаркою вина,

И наконец по милости своей

Принять венец смиренно согласится;

А там — а там он будет нами править

По-прежнему.

Воротынский

Но месяц уж протёк…

Ни патриарх, ни думные бояре

Склонить его доселе не могли;

Не внемлет он ни слезным увещаньям,

Ни их мольбам, ни воплю всей Москвы.

Шуйский

(глядит в окно)

…Но полно. Видишь,

Народ идёт, рассыпавшись, назад —

Пойдем скорей, узнаем, решено ли.

…

Народ

Венец за ним! он царь! он согласился!

Борис наш царь! да здравствует Борис!

Нынешний спектакль – с поправкой на время, конечно – был разыгран по тем же лекалам. И оказалось, что всё же не трансфер власти, а её продление, насколько физически возможно.

Кажется, у России впереди ещё 16 лет стабильности.

Вы довольны?