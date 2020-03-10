Мнение: О политическом будущем Владимира Путина
10.03.2020, 22:22, Разное
Как уверяют информированные источники, свежие думские инициативы согласованы с Кремлём не были. В результате российский президент (приставку «нынешний» уже можно опустить) Владимир #Путин спешно перекроил свой график и приехал вразумлять депутатов незапланированно. Во всяком случае, речь он зачитывал по бумажке, даже те места, где говорил «от сердца».
Итог этого блиц-визита уже известен и проголосован. Вопрос, что дальше?
Проще всего тут обратиться к истории, которую замечательно изложил «наше всё» Александр Пушкин.
Воротынский
…
Как думаешь, чем кончится тревога?
Шуйский
Чем кончится? Узнать не мудрено:
Народ ещё повоет да поплачет,
Борис ещё поморщится немного,
Что пьяница пред чаркою вина,
И наконец по милости своей
Принять венец смиренно согласится;
А там — а там он будет нами править
По-прежнему.
Воротынский
Но месяц уж протёк…
Ни патриарх, ни думные бояре
Склонить его доселе не могли;
Не внемлет он ни слезным увещаньям,
Ни их мольбам, ни воплю всей Москвы.
Шуйский
(глядит в окно)
…Но полно. Видишь,
Народ идёт, рассыпавшись, назад —
Пойдем скорей, узнаем, решено ли.
…
Народ
Венец за ним! он царь! он согласился!
Борис наш царь! да здравствует Борис!
Нынешний спектакль – с поправкой на время, конечно – был разыгран по тем же лекалам. И оказалось, что всё же не трансфер власти, а её продление, насколько физически возможно.
Кажется, у России впереди ещё 16 лет стабильности.
Вы довольны?
Источник: Альманах непредвзятого аналитика
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