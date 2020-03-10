Мнение: Быков? Орлуша?

10.03.2020, 22:00, Разное

Вскипели жестокие страсти,
«Народное мненье — в толчок!»
Ты верил в сменяемость власти?
В какой ты стране, дурачок?

Здесь трансфер – не трансфер,
Рубли – не валюта,
Умерь свои страсти,
Гарант – не Малюта.

Зато всем доволен Шекспир.
Король приезжает на пир
В Госдуму, и столько эмоций…

Хотя, но какие ж вы, поцы!
Король станет подлинный Лир:
И старый, и злой, как сатир.

@rovegosteb — https://t.me/rovegosteb/2495

Источник: Записки жизнерадостного пессимиста


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.01 / Звезду шоу «Дом-2» на полгода заперли в реабилитационном центре

21.01 / Мнение: Об антиконституционном перевороте в России

09.02 / Дружелюбные инопланетяне, похищавшие Орфео Анджелуччи

14.02 / Алексей Чадов дал несколько советов по выбору подарка девушкам на 14 февраля

09.01 / Мнение: Война с Ираном откладывается

24.01 / Марсианская вода оказалась пригодной для жизни

21.02 / Хакеры украли данные у Джастина Бибера и у свыше 10 млн пользователей

16.01 / Ни справедливости, ни политики

03.02 / Мнение: Племя младое

16.02 / Microsoft пришлось отозвать проблемное обновление Windows 10

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика