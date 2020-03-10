Мнение: Быков? Орлуша?

10.03.2020, 22:00, Разное

Вскипели жестокие страсти,

«Народное мненье — в толчок!»

Ты верил в сменяемость власти?

В какой ты стране, дурачок?

Здесь трансфер – не трансфер,

Рубли – не валюта,

Умерь свои страсти,

Гарант – не Малюта.

Зато всем доволен Шекспир.

Король приезжает на пир

В Госдуму, и столько эмоций…

Хотя, но какие ж вы, поцы!

Король станет подлинный Лир:

И старый, и злой, как сатир.

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