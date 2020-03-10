Мнение: Быков? Орлуша?
10.03.2020, 22:00, Разное
Вскипели жестокие страсти,
«Народное мненье — в толчок!»
Ты верил в сменяемость власти?
В какой ты стране, дурачок?
Здесь трансфер – не трансфер,
Рубли – не валюта,
Умерь свои страсти,
Гарант – не Малюта.
Зато всем доволен Шекспир.
Король приезжает на пир
В Госдуму, и столько эмоций…
Хотя, но какие ж вы, поцы!
Король станет подлинный Лир:
И старый, и злой, как сатир.
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