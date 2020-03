Мнение: Кто сорвал сделку ОПЕК+, потери Саудовской Аравии и стабильность в России

1. Провал нефтяного соглашения между Россией и ОПЕК спровоцировал резкий обвал цен на нефть – примерно на 30% за день. Держитесь крепче, похоже, начинается настоящая жара. На мировых биржах бойня, и если панику не зальют деньгами, сегодняшние скептики будут казаться безудержными оптимистами.

В принципе, обвалить нефть могли бы и мы, — у нас есть и причины, и моральное право, — однако на этот раз за рычаг дёрнули всё же саудиты. Хорошо известный вам crimsonalter объясняет, что произошло на переговорах:

Заметки на полях о «срыве сделки ОПЕК+» и традиционных воплях про то, что мы все умрём <…>

Теперь по фактуре:

Россия – НЕ выходила из сделки ОПЕК+, Россия – ничего не срывала, и Россия не сошла с ума.

Еще раз: срыв сделки ОПЕК+, падение нефти на 9% и вся та крышесносная бойня, которую устроят во вторник котировкам российских нефтекомпаний – это не заслуга Новака или Сечина, а результат попытки наших дорогих саудовских партнеров (напуганных до истерики коронавирусом и падением американских рынков) заняться буллингом Кремля.

Отмотаем пленку назад и смотрим на предложения сторон:

1. Эр-Рияд и партнеры: давайте срочно срежем ещё дополнительно 1,5 миллиона (к текущим примерно 2,1 миллиона) баррелей добычи, а то нам страшно за цену и всё такое.

2. Россия: мы готовы продлить текущее соглашение по сокращению добычи, но про 1,5 миллиона дополнительных баррелей – забудьте, выпейте валерьянки, и вообще узбагойтесь. Хотите, мы для вашего успокоения его даже продлим на дольше, чем обычно?

Результат: Эр-Рияд и партнёры говорят России: It’s my way or the highway! И ставят выбор: Или Россия прогибается под требования по дополнительному сокращению или сделка рушится полностью с 1 апреля. Российская делегация пожимает плечами, бормочет что-то матерно-неразборчивое про то что «то ли хохлы, то ли Эрдоган их покусали что-ли» и улетает в закат.

Кстати, коллеги, как работают ваши биржевые терминалы? Сейчас для брокеров момент истины: на ММВБ тоже паника, нагрузка на серверы резко возросла, поэтому большая часть брокеров, включая самых крупных, прямо сейчас дополнительно нервирует клиентов, не позволяя им присоединиться к общему веселью.

2. Пока что главный пострадавший от падения цены на нефть – это сама Саудовская Аравия, бюджет и экономика которой нефтезависимы в крайней мере:

…у Саудовской Аравии — фиксированный курс риала к доллару (и этот курс придется активно защищать, сжигая валютные резервы), дефицит бюджета размером в 50 миллиардов долларов в год — это 6,5 процента от ВВП, и это было при цене нефти Brent в 60 долларов за баррель и цены балансировки бюджета (оценка Al Rajhi Capital от октября 2019) в 71 доллар за баррель. В этих условиях саудовских валютных резервов (примерно 501 миллиард долларов — данные за январь 2020-го) хватит очень ненадолго, особенно с учетом того, что в саудовских условиях (оценка Forbes 2018 года) саудовский бюджет на 87 процентов состоит из нефтяных доходов. На этом фоне Россия смотрится как эталон финансовой стабильности: бездефицитный бюджет (понятно, что при резком падении цены, определенный дефицит будет, но стартовая точка намного лучше), плавающий курс, процент нефтегазовых доходов в доходах бюджета (данные Минфина России за 2019 год) — 40,8 процента.

Полностью масштаб проблем саудитов проявится позже, если цена на нефть не восстановится. А пока что мы можем наблюдать за грандиозным обвалом акций самой дорогой компании в мире:

Котировки акций Saudi Aramco в начале торгов упали на максимально допустимые десять процентов, так что теперь она оценивается рекордно дешево. Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии пострадала из-за собственных действий — именно она стала инициатором самого крупного обрушения цен на нефть за последние 20 лет, сообщает РИА Новости.

На IPO, которое состоялось в декабре прошлого года, акции Saudi Aramco продавались по 32 риала (580 рублей) — такая цена сделала компанию самой дорогой в мире. В понедельник, 9 марта, бумаги компании опустились до 27 риалов (489 рублей). Во вторник падение может продолжиться, максимально — на те же десять процентов.

3. Россия очень хорошо подготовлена к длительному периоду низких цен на нефть:

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что даже если цена на нефть упадёт до 30 долларов за баррель и продержится на таком уровне до четырёх лет, правительство сможет полностью профинансировать все бюджетные расходы, сообщает ТАСС.

По его словам, традиционно именно бюджет был источником нестабильности — денег не было, расходы сокращались. Однако теперь правительство приготовилось к любым неожиданностям.

При этом Силуанов подчеркнул, что не верит в столь долгое нахождение нефти на таком уровне. Она неизбежно вырастет, так как себестоимость добычи на многих месторождениях, и в первую очередь сланцевых в США, выше. Базовая цена нефти, при которой российский бюджет будет сбалансирован, находится на уровне 42 долларов за баррель.

На момент написания поста нефть отскочила от 31 доллара до 35 долларов за баррель. В дальнейшем снижении не заинтересованы ни американские сланцевики, ни саудиты. Россия, в принципе, может извлечь выгоду из ситуации, однако пока что политического решения гнать нефть вниз не принято, так что мы, скорее всего, будем двигаться прежним курсом, не мешая американцам и саудитам исправлять собственные ошибки.