В интернете высмеяли лимузин на основе ЗАЗ-966

10.03.2020, 22:07, Разное

В интернете высмеяли лимузин, созданный на основе ЗАЗ-966. Энтузиасты использовали для этого сразу три корпуса от «Запорожца».

Авто было достаточно известно в СССР и получило ряд прозвищ. В РФ сложно найти человека, который бы не знал модель ЗАЗ-966, несмотря на её весьма скромные по современным меркам характеристики. Энтузиасты использовали три корпуса «Запорожца» для создания лимузина. В результате конструкция получила базу с шестью колёсами в качестве опорной конструкции.

Говорить о лимузине позволяет только длина. На фото разработка выглядит не завершенной, поэтому конкретная цель создания такого необычного авто остаётся неизвестной. Кабина была создана благодаря сохранению конструкции одного «Запорожца». Оставшиеся два кузова соединены без верха, поэтому конструкцию можно назвать странным пикапом.

Что именно пытались сделать из авто энтузиасты, не понятно. Возможно, планировалось доварить стойки и крышу. Другая версия говорит о создании грузовой платформы. В интернете необычный тюнинг высмеяли, подчеркивая невозможность эксплуатации настолько длинного продукта на практике.