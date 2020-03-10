Учёные назвали опасные последствия нарушения сна у младенцев

10.03.2020, 21:07, Разное

Международная группа учёных-сомнологов провела исследование нарушения сна в раннем возрасте. В результате были установлены опасные последствия подобного явления, связанные с эмоциональными расстройствами.

Оказалось, сравнение «спит как младенец», согласно статистике не применимо к 19% малышей до года. Между тем, потребность во сне у детей более важна для организма, чем потребность в пище. Нарушений же данного процесса исследователи насчитывают больше 100. В этом возрасте у младенцев чаще всего наблюдаются инсомнии — расстройства засыпания. В ходе эксперимента с участием свыше 1500 женщин и детей было установлено, что из-за проблем со сном в дальнейшем могут развиться расстройства эмоционального характера. К наиболее распространенным относятся тревожность в связи с разлукой, чувство страха перед чужими людьми.

Профилактикой расстройств сна следует заниматься уже в раннем детском возрасте, вырабатывая у малышей привычку ложиться спать в определенное время. Перед сном необходимо избегать волнующих разговоров, эмоционально возбуждающей музыки и телевизионных передач, утомительных умственных занятий. Способствуют засыпанию воздушные ванны, обливания и обтирания, вечерние прогулки на свежем воздухе.