Виктория Боня рассказала, как противостоит финансовой нестабильности

10.03.2020, 22:07, Разное

Недавно в РФ снова проявились признаки финансовой нестабильности, которые привели к падению курса рубля. Виктория Боня рассказала, как противостоит подобным обстоятельствам.

Знаменитость призналась, она имеет заработок не только в России, но и в других странах. Это и обеспечивает ей защиту от финансовых мировых потрясений. В настоящий момент в РФ ослабла национальная валюта, отчего люди начали терять свои средства, поскольку те на несколько процентов обесценились. Виктория Боня призналась, её это коснулось лишь отчасти, поскольку она не держит все свои деньги в одной валюте. Зарабатывая в евро, долларах и рублях, звезда тратит их в тех странах, где те являются официальной платёжной единицей. Таким образом, в РФ телеведущая расходует только рубли, не конвертируя их в иностранные средства, и они продолжают находиться в своей экономической зоне.

Высказалась модель и о том, как долго продлится нестабильность на фондовых рынках. По мнению Бони, рубль может не удержать нынешние позиции и ещё потерять по отношению к другим валютам.