Мнение: Продление полномочий

10.03.2020, 15:06, Разное

Новостей сегодня — как из дырявого мешка с горохом. Валентина Терешкова предложила не играть в бирюльки, а просто отменить все ограничения на сроки пребывания на посту президента.

Госдума сегодня проработала крайне ударно — два предложения, которые фактически ставят перед властью вопрос ребром. Хотя есть некоторая проблема.

Смысл госпереворота заключался не в продлении полномочий Путина — это можно было бы сделать и без всей этой ахинеи с массой поправок. Можно было вполне рутинно по просьбам трудящихся снизойти до их мольб и благосклонно кивнуть. Смысл в зачистке номенклатуры, а это можно сделать только через структурные реформы. Просто пересаживать с одного кресла в другое уже не работает. Поэтому и возник Госсовет вместе с Совбезом, как органы контроля и надзора, перехватывающие полномочия у остальных ветвей, а во всех структурах нынешней власти должны будут произойти структурные, а местами — и системные — изменения.

Понятно, что далеко не всей номенклатуре такая ситуация нравится, так как под нож могут попасть многие: рентные угодья сокращаются, стада едоков нужно приводить в соответствие с истощившимися кормовыми угодьями.

В этом плане предложение Терешковой — оно как раз в интересах той части воровских сообществ, которые опасаются за свое будущее в новом светлом будущем. А потому смысл предложения сводится к тому, чтобы фактически оставить все как есть, Путина — на новый срок, а лучше — на два, а все нововведенные структуры оставить чистой декорацией и новой номенклатурной синекурой, куда можно ссылать уставших от государственных обязанностей избранников и руководителей.

Вот поэтому и любопытно — примут ли предложение Терешковой. Если да — то фактически госпереворот Путина захлебнулся в номенклатурном болоте. И всё останется как прежде. Тонуть — так всем вместе.

ПС. Судя по всему, ситуация серьезная. Путин всё бросает и в 15 часов будет в Думе. Вряд ли это потому, что всё идёт по плану.