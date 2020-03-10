Заявление о существенных недостатках предлагаемой процедуры общероссийского голосования
10.03.2020, 22:07, Разное
Движение «Голос» выражает обеспокоенность тем, что в предлагаемой процедуре общероссийского голосования (проект Закона РФ о поправке к Конституции РФ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» и проект ЦИК Порядка подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ) отсутствует ряд важнейших гарантий, обеспечивающих доверие к результатам голосования.
Этот комплекс гарантий был выработан российским законодателем за последние 20 лет и включен в Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
Предложенная процедура обладает существенными недостатками, которые не позволят выявить реальное мнение народа относительно поправок, вносимых в Конституцию — основополагающий закон, определяющий нашу жизнь.
Основные недостатки:
- На голосование выносятся не связанные друг с другом поправки в одном вопросе.
- Отсутствует запрет на использование должностными лицами преимуществ должностного или служебного положения и на участие в агитации государственных органов и избирательных комиссий.
- Отсутствует возможность назначения наблюдателей со стороны организаций, представляющих разные сегменты общества; назначение наблюдателей монополизировано общественными палатами, формируемыми органами власти.
- Отсутствуют гарантии использования средств видеонаблюдения во всех регионах и на большом числе участков голосования.
- Расширяются возможности фальсификаций посредством использования различных видов голосования (досрочного, «надомного», дистанционного), общественный контроль за которыми затруднен. При этом для намечающегося голосования не предусмотрены контрольные процедуры, используемые на выборах и референдумах, и гарантирующие открытость и гласность процесса.
- Отсутствуют ограничения на число передаваемых в комиссии бюллетеней, что может привести к злоупотреблениям.
- Усечен протокол об итогах голосования по сравнению с традиционным протоколом на выборах и референдумах. Это не позволит получить информацию о масштабах особых способов голосования (досрочное голосование, голосование вне помещения для голосования).
Указанные изъяны процедуры общероссийского голосования приведут в будущем к неустранимым сомнениям в том, что результаты голосования отражают действительную волю граждан России.
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