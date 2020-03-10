Заявление о существенных недостатках предлагаемой процедуры общероссийского голосования

10.03.2020, 22:07, Разное

Движение «Голос» выражает обеспокоенность тем, что в предлагаемой процедуре общероссийского голосования (проект Закона РФ о поправке к Конституции РФ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» и проект ЦИК Порядка подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ) отсутствует ряд важнейших гарантий, обеспечивающих доверие к результатам голосования.

Этот комплекс гарантий был выработан российским законодателем за последние 20 лет и включен в Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

Предложенная процедура обладает существенными недостатками, которые не позволят выявить реальное мнение народа относительно поправок, вносимых в Конституцию — основополагающий закон, определяющий нашу жизнь.

Основные недостатки:

На голосование выносятся не связанные друг с другом поправки в одном вопросе. Отсутствует запрет на использование должностными лицами преимуществ должностного или служебного положения и на участие в агитации государственных органов и избирательных комиссий. Отсутствует возможность назначения наблюдателей со стороны организаций, представляющих разные сегменты общества; назначение наблюдателей монополизировано общественными палатами, формируемыми органами власти. Отсутствуют гарантии использования средств видеонаблюдения во всех регионах и на большом числе участков голосования. Расширяются возможности фальсификаций посредством использования различных видов голосования (досрочного, «надомного», дистанционного), общественный контроль за которыми затруднен. При этом для намечающегося голосования не предусмотрены контрольные процедуры, используемые на выборах и референдумах, и гарантирующие открытость и гласность процесса. Отсутствуют ограничения на число передаваемых в комиссии бюллетеней, что может привести к злоупотреблениям. Усечен протокол об итогах голосования по сравнению с традиционным протоколом на выборах и референдумах. Это не позволит получить информацию о масштабах особых способов голосования (досрочное голосование, голосование вне помещения для голосования).

Указанные изъяны процедуры общероссийского голосования приведут в будущем к неустранимым сомнениям в том, что результаты голосования отражают действительную волю граждан России.