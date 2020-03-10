США нанесли авиаудар по боевикам в Сомали

10.03.2020, 22:00, Новости дня

Вооруженные силы США во вторник нанесли авиаудар по боевикам из исламистской группировки «Аш-Шабаб» (запрещена в РФ) в районе южного сомалийского города Джанале, сообщили в африканском командовании ВС США (АФРИКОМ).

«Первоначальные оценки показывают, что в результате убиты пятеро террористов», – передает ТАСС сообщение АФРИКОМ.

Уточняется, что удар нанесен в координации с федеральным правительством Сомали.

Это уже второй удар США за последние двое суток на юге Сомали в окрестностях Джанале по целям группировки «Аш-Шабаб». При авиаударе 9 марта ликвидированы, по данным АФРИКОМ, четверо террористов. В середине февраля США нанесли авиаудар в районе Вадажир к юго-западу от сомалийской столицы Могадишо.

Напомним, в марте 2019 года стало известно, что при авиаударах США в Сомали погибли не менее 14 мирных жителей.


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