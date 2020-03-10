Россия и Турция высказались за устойчивое перемирие в Идлибе

10.03.2020, 21:59, Новости дня

Министр обороны РФ Сергей Шойгу и его турецкий коллега Хулуси Акар в ходе телефонных переговоров во вторник выразили приверженность поддержанию устойчивого режима прекращения огня в идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщили в министерстве национальной обороны Турции.

«Акар и Шойгу обменялись мнениями относительно долгосрочного перемирия в Идлибе, а также возвращения свыше 1 млн сирийских беженцев», – передает ТАСС содержание коммюнике турецкого военного ведомства.

Стороны отметили «приверженность поддержанию перемирия, выполнению обязательств в рамках соглашения [по Идлибу], а также усилиям по поддержанию мира и стабильности в регионе», говорится в сообщении.

Ранее о телефонных переговорах министров сообщало российское военное ведомство.

Напомним, в пятницу в полночь по местному времени (01.00 мск) в Идлибской зоне деэскалации в Сирии начал действовать режим прекращения огня, о котором договорились в Москве президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган.


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