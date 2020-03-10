Путин принял в Кремле Володина и Медведчука

10.03.2020, 21:59, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин в среду в Кремле проводит встречу с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком и спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

На встрече обсуждается идея создания парламентского измерения «нормандского формата».

«Мне кажется, это хорошая идея», – сказал президент РФ в начале мероприятия, передает ТАСС.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что Киев выйдет из «нормандского формата» через год, если обстановка в зоне конфликта не изменится и международные соглашения не будут реализованы.

Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, как Зеленский готовит почву для отказа от Минских договоренностей.


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