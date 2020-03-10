Воткнули нож в гланды: рэпер Моргенштерн попал в больницу

10.03.2020, 21:55, Разное

Рэп-исполнитель Алишер Моргенштерн попал в больницу. В личном микроблоге в «Инстаграме» артист опубликовал видеозапись, сделанную в машине скорой помощи.

Врачи обнаружили у музыканта ангину. По словам Моргенштерна, гланды у него опухли до такой степени, что медикам пришлось «воткнуть в одну нож, а затем ножницы», чтобы он мог свободно дышать.

«Теперь харкаю кровью. Ни пить, ни есть нельзя», – цитирует рэпера «Царьград». Из-за болезни Моргенштер отменил ближайшие выступления.