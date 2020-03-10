Как обновленная Конституция изменит жизнь россиян

10.03.2020, 21:55, Разное

В обновленной Конституции будут закреплены конкретные меры
социальной поддержки. Минимальный размер оплаты труда не сможет опускаться ниже
прожиточного минимума, также будет прописана обязательная индексация пенсий,
пособий и соцвыплат россиян.

Важнейшим приоритетом государственной политики объявляются
дети. Власти обязуются создать условия для их всестороннего развития —
физического, интеллектуального, нравственного и духовного. Закрепят в
обновленной Конституции и положение о том, что государство берет на себя заботу
о детях-сиротах. Также прописывается защита института брака, семьи, материнства
и отцовства.

Кроме того, россиян защитят от применения в отношении них
решений иностранных судебных органов и норм международного права, которые
противоречат основному закону нашей страны. Поправки к Конституции провозглашают
верховенство отечественной нормативно-правовой базы.

Не допускается и умаление подвига нашего народа при защите
Отечества. «Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает
защиту исторической правды», – говорится в принятом законопроекте.

Вводятся и новые требования к высшим чиновникам. Членам
правительства, главам регионов, а вместе с ними сенаторам, депутатам и судьям
запрещается иметь иностранное гражданство или вид на жительство за границей.
Распрощаться придется и с возможностью иметь зарубежные счета.

Новые требования выдвигаются и к президенту. Главой
государства сможет стать только тот, кто постоянно проживал в России на
протяжении 25 лет и никогда не владел иностранным гражданством. Поддержала Дума
и поправку об обнулении сроков главы государства после одобрения
конституционных изменений на всенародном голосовании.

Через усиление роли нижней палаты россияне получат больше
возможностей влиять на конфигурацию органов власти. В обновленной Конституции
будет закреплено расширение полномочий народных избранников: они получат право
утверждать кандидатуру главы правительства, зампредов кабмина и ряда
федеральных министров.

Увеличивается и роль верхней палаты парламента. Министров
силового блока, генерального прокурора и прокуроров регионов президент будет
назначать по итогам консультаций с Советом Федерации. Также сенаторы по
представлению главы государства смогут прекращать полномочия судей
Конституционного, Верховного, кассационных и апелляционных судов.

Напомним, с инициативой внести поправки к Конституции
президент Владимир Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию 15
января. В третьем, окончательном чтении законопроект планируется принять 11
марта. На 22 апреля намечено всероссийское голосование по поправкам. Глава государства подпишет закон только в случае одобрения большинством граждан.


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