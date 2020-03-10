Как обновленная Конституция изменит жизнь россиян

10.03.2020, 21:55, Разное

В обновленной Конституции будут закреплены конкретные меры

социальной поддержки. Минимальный размер оплаты труда не сможет опускаться ниже

прожиточного минимума, также будет прописана обязательная индексация пенсий,

пособий и соцвыплат россиян.

Важнейшим приоритетом государственной политики объявляются

дети. Власти обязуются создать условия для их всестороннего развития —

физического, интеллектуального, нравственного и духовного. Закрепят в

обновленной Конституции и положение о том, что государство берет на себя заботу

о детях-сиротах. Также прописывается защита института брака, семьи, материнства

и отцовства.

Кроме того, россиян защитят от применения в отношении них

решений иностранных судебных органов и норм международного права, которые

противоречат основному закону нашей страны. Поправки к Конституции провозглашают

верховенство отечественной нормативно-правовой базы.

Не допускается и умаление подвига нашего народа при защите

Отечества. «Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает

защиту исторической правды», – говорится в принятом законопроекте.

Вводятся и новые требования к высшим чиновникам. Членам

правительства, главам регионов, а вместе с ними сенаторам, депутатам и судьям

запрещается иметь иностранное гражданство или вид на жительство за границей.

Распрощаться придется и с возможностью иметь зарубежные счета.

Новые требования выдвигаются и к президенту. Главой

государства сможет стать только тот, кто постоянно проживал в России на

протяжении 25 лет и никогда не владел иностранным гражданством. Поддержала Дума

и поправку об обнулении сроков главы государства после одобрения

конституционных изменений на всенародном голосовании.

Через усиление роли нижней палаты россияне получат больше

возможностей влиять на конфигурацию органов власти. В обновленной Конституции

будет закреплено расширение полномочий народных избранников: они получат право

утверждать кандидатуру главы правительства, зампредов кабмина и ряда

федеральных министров.

Увеличивается и роль верхней палаты парламента. Министров

силового блока, генерального прокурора и прокуроров регионов президент будет

назначать по итогам консультаций с Советом Федерации. Также сенаторы по

представлению главы государства смогут прекращать полномочия судей

Конституционного, Верховного, кассационных и апелляционных судов.

Напомним, с инициативой внести поправки к Конституции

президент Владимир Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию 15

января. В третьем, окончательном чтении законопроект планируется принять 11

марта. На 22 апреля намечено всероссийское голосование по поправкам. Глава государства подпишет закон только в случае одобрения большинством граждан.