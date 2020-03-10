В РФ сертифицировали новый Toyota Highlander

10.03.2020, 21:54, Новости дня

В базе Росстандарта появились данные об обновленном кроссовере Toyota Highlander четвертого поколения.

В свою очередь, официальный дебют данного автомобиля состоялся весной минувшего года в рамках автосалона в Нью-Йорке. Кроме того, прогнозируется, что старт продаж новинки Toyota Highlander в РФ состоится в ближайшее время, тогда как на рынке США автомобиль доступен с конца прошлого года. Предполагается, что на отечественный рынок поступят модели, которые собирают в Индиане.

Новое поколение Toyota Highlander стало более удлиненным, что отразится на общем показателе комфорта. Под капотом автомобиля установили 3,5-литровый бензиновый двигатель, тогда как для россиян будет доступна модификация с 249-сильным агрегатом. Пока производитель не раскрывает точные сроки выхода модели в продажу.