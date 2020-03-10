Производство автомобилей Lexus сократят из-за коронавируса

10.03.2020, 21:54, Новости дня

Руководство японского концерна Toyota объявило о намерении с 16 марта на 6% уменьшить объем производства премиальных автомобилей марки Lexus.

Данная мера напрямую связана с неблагоприятной обстановкой с эпидемией коронавируса. В настоящее время на рынке уже фиксируют многочисленные проблемы, которые отразились не только на продажах, но и на этапах выпуска новых автомобилей. В свою очередь, ближайшее сокращение объемов производства пока несет временный характер и продлится в течение ближайших двух недель.

В свою очередь, для компании Toyota китайский рынок является одним из самых значимых, уступая по данному показателю лишь США. Вместе с тем за февраль общее количество продаж японских машин достигло 23,8 тысяч сделок, что на 23 меньше, чем за аналогичный промежуток прошлого года.