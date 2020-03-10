В Воронеже слесари спасли упавшую в глубокий желоб с водой лайку

10.03.2020, 21:46, Новости дня

Слесари воронежского Водоканала спасли провалившуюся в трехметровую яму собаку. Сибирская лайка по кличке Юта упала в глубокий желоб с водой на очистных сооружениях.

Всё случилось 5 марта на территории Правобережных очистных сооружений канализации, когда хозяева выгуливали Юту на пустыре поблизости. Об этом сегодня заявил пресс-служба РВК-Воронеж. Собака сорвалась с поводка и убежала. Лайка провалилась в открытый желоб глубиной около трех метров, наполненный сточными водами, но выбраться из ямы самостоятельно не могла.

"Сначала мы соорудили наклонный помост из досок, но испуганная псина никак не решалась на него зайти. Поэтому мы сделали из веревок две петли и вытащили собаку таким образом. Она визжала от радости, как будто благодарила нас", – вспоминают слесари Роман Горобцов и Игорь Перов.

Вскорости прибежала хозяйка лайки, которая разыскивала питомца по всей округе. Спасённая Юта перепугалась, но в остальном чувствовала себя нормально. Как сообщают "Вести Воронеж", её передали владелице. Хозяйка поблагодарила слесарей за смелость и решительность.

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ГТРК "Воронеж"