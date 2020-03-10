Трое россиян, в том числе маленький ребенок, погибли в аварии в Гватемале

10.03.2020, 21:46, Новости дня

Российская семья из трех человек с 5-летним ребенком погибла в результате лобового столкновения легкового автомобиля и грузовика в Гватемале.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал заведующий консульским отделом посольства РФ в стране, третий секретарь Андрей Смировых.

По его словам, трагедия произошла 8 марта из-за плохих погодных условий на опасном участке дороге. Погибший глава семьи трудился в горнодобывающей компании Pronico.


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.02 / Стали известны подробности издевательств отчима над ребенком в Москве

01.02 / КХЛ. «Барыс» оказался сильнее «Авангарда»

27.01 / Политика: Зачем Испания хвастается участием в блокаде Ленинграда

08.02 / Глава МИД Дании посетил Донбасс. Фоторепортаж

30.12 / Под Винницей активисты избили священников и прихожан канонической УПЦ

27.02 / Бывший депутат Рады «казак» Гаврилюк начал работать таксистом

18.02 / Никита Кучеров принес «Тампа-Бэй» очередную победу

24.01 / Гончарук заявил, что решения о реорганизации в Кабмине могут быть приняты в ближайшие недели

04.03 / Муфтий Татарстана – против поправки о «государствообразующем народе»

17.02 / Рита Ора показала, как ей делали новую татуировку

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика