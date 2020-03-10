Трое россиян, в том числе маленький ребенок, погибли в аварии в Гватемале

10.03.2020, 21:46, Новости дня

Российская семья из трех человек с 5-летним ребенком погибла в результате лобового столкновения легкового автомобиля и грузовика в Гватемале.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал заведующий консульским отделом посольства РФ в стране, третий секретарь Андрей Смировых.

По его словам, трагедия произошла 8 марта из-за плохих погодных условий на опасном участке дороге. Погибший глава семьи трудился в горнодобывающей компании Pronico.