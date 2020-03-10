«Динамо» обыграло «Спартак» и вышло вперед в серии плей-офф КХЛ

10.03.2020, 21:46, Новости дня

В пятом матче серии 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги московское "Динамо" на льду домашней "ВТБ-Арены" обыграло столичный "Спартак" со счетом 4:1 (0:0, 1:0, 3:1).

У победителей голами отметились Вадим Шипачев (39-я минута), Максим Афиногенов (48), Игорь Полыгалов (57) и Дмитрий Яшкин (60), а у гостей единственную шайбу забросил Патрик Херсли (58).

Первые четыре игры завершились двумя победами "Динамо" (5:1, 4:3) и двумя победами "Спартака" (5:4 ОТ, 3:2). Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 3:2 в пользу "бело-голубых". Шестой матч противостояния состоится в четверг, 12 марта, и пройдет на льду "красно-белых".