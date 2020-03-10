В Москве пройдет ежегодная конференция по внедрению цифровых технологий в бизнес

10.03.2020, 21:30, Разное

В Москве с 26 по 27 мая пройдёт ежегодная конференция по внедрению современных цифровых технологий в различные виды бизнеса. Более 150 компаний представят свои разработки, предназначенные для решения различных задач.

Международное мероприятие получило наименование TECH WEEK 2020 и носит прикладной характер. В нём примут участие порядка 350 спикеров, на протяжении двух дней будет открыта выставка, на которой представится возможность ознакомиться с новинками в различных направлениях, позволяющих применять технологии в бизнесе. В отличие от подобных конференций Tech Week имеет формат огромного образовательного хаба, где участники из многих стран мира смогут общаться, обмениваться информацией и вдохновляться идеями. В ряде случаев станет возможным принятие готовых решений с целью их дальнейшего применения в различных сферах бизнеса.

Преимуществом ожидаемого мероприятия являются знания, с которыми можно будет ознакомиться лишь в его рамках. Станет доступным опыт известных практикующих экспертов, работающих в крупнейших IT-компаниях. Конференция по внедрению цифровых технологий в бизнес состоится на базе современного Технопарка Сколково в конце мая, пишет медиа-издание Globalmsk.ru.