Адвокат Аксенова отметила, что мужчины и женщины становятся инициаторами разводов в равной степени
10.03.2020, 21:30, Разное
Адвокат Наталия Аксенова пояснила о равном гендерном распределении среди инициаторов бракоразводного процесса. Во время участия в пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот», эксперт дала ответы на вопросы присутствующих слушателей.
Аксенова заявила, разводы инициируют мужчины и женщины в равной степени. При этом специалист отметила, алименты зачастую становятся инструментом воздействия. При этом позиция отцов детей может выражаться в попытке спрятать доходы.
По словам адвоката, подобные случаи решаются поиском доказательств. Аксенова подчеркнула, для родителей, решивших расторгнуть брак, самым важным должно быть обеспечение ребёнка достойными условиями жизни, пишет Nation News.
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