В школах Липецкой области ввели карантин из-за коронавируса

10.03.2020, 21:30, Новости дня

Во всех школах Липецкой области с 11 марта вводится двухнедельный карантин из-за угрозы распространения коронавируса, сообщил пресс-секретарь губернатора региона Михаил Шаркшаков.

«С 11 марта вводится карантин в школах Липецкой области сроком на две недели», – приводит его слова ТАСС.

Пресс-секретарь уточнил, что школьники будут переведены на дистанционное обучение.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов подписал постановление о введении режима повышенной готовности для недопущения распространения коронавируса на территории области.

Напомним, в Липецкой области выявлены три человека, заразившиеся коронавирусом, они находятся в инфекционном отделении областной больницы.