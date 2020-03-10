«Ты заслужил!»: Наталья Подольская прокомментировала слухи о разрыве с Владимиром Пресняковым

10.03.2020, 21:30, Разное

Наталья Подольская опубликовала на своей официальной странице в социальной сети Instagram пост, которым прокомментировала слухи о разрыве с Владимиром Пресняковым. Знаменитость спела вместе с супругом, продемонстрировав, что у них в отношениях всё прекрасно.
Недавно Наталья Подольская появилась на светском мероприятии, посвящённом дню рождения Алены Красновой, без мужа. На вечеринке её ожидали увидеть вместе с Владимиром Пресняковым, являющимся отцом мужа именинницы, но певица прибыла в одиночестве. Этот факт сразу же спровоцировал слухи о разрыве между двумя звёздами. При этом никто не мог предположить, что же стало причиной для вероятной семейной ссоры. Официально пара не посчитала нужным опровергать сплетни, но исполнительница в личном микроблоге показала репетицию, отметив, что осваивать новый музыкальный материал ей помогает любимый супруг, аккомпанирующий ей на пианино. Исполняя композицию со строкой «прости, но ты заслужил», исполнительница, тем не менее, временами нежно обнимала мужа, показывая своё к нему отношение.

Поклонники сразу же успокоились. Вероятно, посчитали они, Владимир Пресняков отсутствовал на дне рождения невестки из-за неотложных дел. Другие же убеждены, Наталья Подольская отвлекла трогательной публикацией внимание от проблем в семье, в действительности показав ролик, снятый ранее.


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