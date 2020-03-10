Мнение: Путин будет, сколько сможет?
10.03.2020, 21:28, Разное
И зачем нужен был этот цирк с конституционной реформой, которые, как заявил Путин 15 января «назрели»?
Сегодня стало совсем очевидно, что единственная цель реформы – ничего не менять. Чтобы Путин остался в Кремле, сколько сможет.
И прав Кирилл Мартынов, который написал: « Из технического голосования за назревшие изменения псевдореферендум 22 апреля превратился в плебисцит по вопросу о традиционных ценностях, за особый путь России. И как следствие — за доверие исторических судеб родины первому лицу» (отсюда). Как я и писал 6 марта…
Нельзя было сразу объвить, что Путин был, есть и будет? Сколько сможет… Народ, думаю, радостно не возражал…
Рис. отсюда
Источник: Ирек Муртазин
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