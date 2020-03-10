ВТО отменила все заседания из-за коронавируса у сотрудника

10.03.2020, 21:28, Новости дня

Всемирная торговая организация временно приостанавливает все встречи с 11 по 20 марта из-за заражения одного из сотрудников коронавирусом, говорится в заявлении от имени генерального директора ВТО Роберто Азеведо, опубликованном на сайте организации.

«Мы внимательно следим за ситуацией и предпримем любые необходимые меры для защиты здоровья и безопасности. Мы будем постоянно следить за ситуацией и вновь рассмотрим принятое решение в конце следующей недели», – цитирует заявление РИА «Новости».

«Мы можем подтвердить, что сотрудник ВТО заразился коронавирусом. Мы принимаем все меры предосторожности для контроля над ситуацией», сообщил ТАСС официальный представитель организации.

По данным Федерального управления общественного здравоохранения Швейцарии, в стране выявлено 476 подтвержденных случаев болезни, скончались три человека.

Ранее ООН отменила  почти все мероприятия весенней сессии СПЧ из-за коронавируса.


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