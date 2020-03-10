Дипломаты заявили об игнорировании Нидерландами данных РФ по делу МН17

10.03.2020, 21:28, Новости дня

Следствие в Нидерландах все еще игнорирует переданный Россией массив информации об обстоятельствах крушения Boeing в Донбассе в 2014 году, заявили в российском посольстве в Гааге.

«Не можем не обратить внимание на то, что в Нидерландах раскручивается кампания в СМИ с обвинительным уклоном в адрес РФ и ее граждан. Это, очевидно, было сделано с целью компенсировать имеющиеся пробелы в доказательной базе, вести дело к подтверждению заранее выбранной версии о якобы причастности РФ к произошедшей трагедии», – передает РИА «Новости» заявление посольства.

Подчеркивается, что для усиления эффекта делаются ссылки на засекреченных свидетелей и на источники, которые невозможно раскрыть, либо которые взяты из соцсетей и не подлежат проверке на достоверность.

«При этом, однако, замалчивается такой вопрос, как незакрытие Украиной летом 2014 г. своего воздушного пространства для полетов судов гражданской авиации в условиях внутреннего вооруженного конфликта. По-прежнему игнорируется и переданный Россией значительный массив информации и данных об обстоятельствах произошедшего», – подчеркивается в заявлении.

Также в дипмиссии обратили внимание на то, что следователей не интересует, почему именно накануне начала судебного процесса на Украине были уволены все сотрудники прокуратуры, занимавшиеся расследованием.

Посольство выразило надежду, что на суде по МН17 в Нидерландах будет рассматриваться вся информация, а не только аргументы со стороны обвинения.

«Россия, оставаясь полностью приверженной букве и духу резолюции 2166 СБ ООН, последовательно выступала и выступает за полное, тщательное и независимое расследование, а также за вынесение справедливого наказания тем, кто действительно виновен в этой трагедии. С этой целью наша страна оказывала и продолжает оказывать международному следствию все необходимое содействие по каналам правовой помощи», – говорится в сообщении дипмиссии.

Во вторник судебные слушания по делу о крушении малайзийского Boeing на востоке Украины 17 июля 2014 года были отложены до понедельника 23 марта.

Судебные заседание по делу о крушении MH17 начались 9 марта в особо охраняемом комплексе Схипхол. Прокурор утверждает, что самолет якобы сбили «доставленным из РФ «Буком». При этом к делу могут приобщить материалы голландского журналиста Макса Ван дер Верффа об отсутствии «Буков» в районе крушения Boeing.

Российская сторона неоднократно выражала недоверие результатам работы следственной группы, указывая не безосновательность аргументов обвинения и нежелание использовать выводы российской стороны в ходе проведения расследования.