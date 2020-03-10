Объем торгов акциями на Московской бирже достиг рекорда

10.03.2020, 21:28, Новости дня

Объем торгов акциями на Московской бирже на фоне повышенной волатильности во вторник достиг рекордных 257,3 млрд рублей, говорится в сообщении Мосбиржи.

«Объем торгов акциями достиг рекордного значения – 257,3 млрд рублей, объем торгов валютой – 1,8 трлн рублей, деривативами – 928,3 млрд рублей», – приводит сообщение биржи РИА «Новости».

Московская биржа на фоне повышенной волатильности на рынках обеспечила бесперебойную работу всей инфраструктуры. На протяжении всего дня торгово-клиринговые платформы, системы риск-менеджмента и сайт биржи работали в штатном режиме.

«Биржа продолжит следить за развитием ситуации на мировых торговых площадках и будет применять все необходимые действия согласно регулированию, правилам и регламентам с целью обеспечения непрерывности проведения торгов при любых рыночных условиях», – сказано в сообщении.

Напомним, торги на Московской бирже завершились снижением основных индексов на 8-13%, доллар и евро подорожали на 5-5,5%. Рынок лишь частично отыграл потери, но повторения «черного вторника» 2014 года не произошло.


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