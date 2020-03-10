В США заявили о перехвате двух российских Ту-142 у берегов Аляски

10.03.2020, 21:28, Новости дня

Американские самолеты-невидимки F-22 и канадские истребители CF-18 перехватили два российских самолета-разведчика Ту-142 у побережья Аляски, утверждает командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

Утверждается, что два Ту-142 вошли в зону идентификации противовоздушной обороны Аляски в понедельник. Они оставались в международном воздушном пространстве над морем Бофорта, приблизившись на 50 морских милей до побережья Аляски, информирует CNN.

Российские самолеты, утверждает NORAD, находились в зоне идентификации ПВО Аляски около четырех часов. Истребители сопровождали Ту-142 все время пребывания в этой зоне

Американские и канадские самолеты поддерживались самолетом-заправщиком KC-135 и самолетом раннего предупреждения и управления E-3.


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