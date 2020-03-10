Личное: Раб на галерах

10.03.2020, 21:19, Разное

Владимир Владимирович Путин с трибуны Государственной Думы поздравил женщину-космонавта и депутата от Единой России Валентину Терешкову с прошедшим днём рождения и согласился с ней, что обнуление президентских сроков возможно с принятием значимых поправок в Конституцию.

Что означает всё это?



Фото: Соцсети

Говоря по-русски, был разыгран красивый спектакль: сначала нам рассказали о необходимости изменения основного закона страны, затем изобразили бурную деятельность по внесению поправок, а потом на сцену вышел и генерал-майор Терешкова и предложила оставить Путина нам до 2036 года.

Хорошо это или плохо? Давайте разбираться.

Сам Путин совершенно верно охарактеризовал свою деятельность: раб на галерах. Ни тебе отдыха, ни поболеть.

Казалось бы, как хорошо было бы человеку выйти на пенсию! Поселиться в госрезиденции на полном обеспечении. Купайся в море. Летай по грибы с Шойгу в тайгу. Женись, наконец — да хоть бы и на той девке из Иваново!

Хочет ли это президент? Конечно, он только и мечтает об этом. Но давайте честно ответим себе и на другой вопрос: а может ли Путин позволить себе столь желанный отдых?

Представим, что вот он в 2024 году уходит на пенсию. Кто будет президентом — Медведев, что ли?

Что станет со страной, в которой нет больше Путина у руля? Кто сможет противостоять санкциям, давлению на Россию, отстаиванию государственных интересов?

Объективно, таких лидеров нет сейчас. Очевидно, что они не появятся и до 2024 года.

Кроме того, если в президенты выбьется какой-нибудь человек со взглядами, отличными от курса Путина, или просто слабый, как Ельцин или там Горбачёв, нам придётся начинать всё сначала и вернуться в 90-е. Да и сам Путин — где он окажется, в какой стране, если к власти придёт какой-нибудь клоун Зеленский?

Путин хочет, но не может отказаться от власти. Он стал её заложником.

Можно сколь угодно долго скакать — от радости или, напротив, от раздражения решением Путина, но объективно власть он отдать просто не может. Это — данность, которую нам всем можно только принять.

К лучшему это, к худшему — тут каждый решает сам, никому не хочу навязывать своих взглядов.

Хотя, лично я считаю его лучшим правителем России за всё время существования нашей страны. А вы?