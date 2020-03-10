Личное: Раб на галерах
10.03.2020, 21:19, Разное
Владимир Владимирович Путин с трибуны Государственной Думы поздравил женщину-космонавта и депутата от Единой России Валентину Терешкову с прошедшим днём рождения и согласился с ней, что обнуление президентских сроков возможно с принятием значимых поправок в Конституцию.
Что означает всё это?
Фото: Соцсети
Говоря по-русски, был разыгран красивый спектакль: сначала нам рассказали о необходимости изменения основного закона страны, затем изобразили бурную деятельность по внесению поправок, а потом на сцену вышел и генерал-майор Терешкова и предложила оставить Путина нам до 2036 года.
Хорошо это или плохо? Давайте разбираться.
Сам Путин совершенно верно охарактеризовал свою деятельность: раб на галерах. Ни тебе отдыха, ни поболеть.
Казалось бы, как хорошо было бы человеку выйти на пенсию! Поселиться в госрезиденции на полном обеспечении. Купайся в море. Летай по грибы с Шойгу в тайгу. Женись, наконец — да хоть бы и на той девке из Иваново!
Хочет ли это президент? Конечно, он только и мечтает об этом. Но давайте честно ответим себе и на другой вопрос: а может ли Путин позволить себе столь желанный отдых?
Представим, что вот он в 2024 году уходит на пенсию. Кто будет президентом — Медведев, что ли?
Что станет со страной, в которой нет больше Путина у руля? Кто сможет противостоять санкциям, давлению на Россию, отстаиванию государственных интересов?
Объективно, таких лидеров нет сейчас. Очевидно, что они не появятся и до 2024 года.
Кроме того, если в президенты выбьется какой-нибудь человек со взглядами, отличными от курса Путина, или просто слабый, как Ельцин или там Горбачёв, нам придётся начинать всё сначала и вернуться в 90-е. Да и сам Путин — где он окажется, в какой стране, если к власти придёт какой-нибудь клоун Зеленский?
Путин хочет, но не может отказаться от власти. Он стал её заложником.
Можно сколь угодно долго скакать — от радости или, напротив, от раздражения решением Путина, но объективно власть он отдать просто не может. Это — данность, которую нам всем можно только принять.
К лучшему это, к худшему — тут каждый решает сам, никому не хочу навязывать своих взглядов.
Хотя, лично я считаю его лучшим правителем России за всё время существования нашей страны. А вы?
Источник: Лена Миро
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