ООН отмечает эскалацию агрессии против оппозиции в Венесуэле

10.03.2020, 21:18, Новости дня

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет осудила участившиеся жестокие нападения на политических оппонентов президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Выступая во вторник на заседании Совета по правам человека, Бачелет отметила усугубление ситуации с правами человека в Венесуэле с момента ее декабрьского доклада об обстановке в стране. По ее словам, в особенно сложной и опасной ситуации находятся оппоненты правительства Мадуро.

Как заявила Бачелет, по мере обострения политической напряженности растет и уровень насилия в отношении членов оппозиции в парламенте и других диссидентов со стороны сил безопасности и сторонников правительства. Несколько членов парламента были арестованы.

«Наше управление также зафиксировало случаи агрессии в отношении членов политической оппозиции, демонстрантов и журналистов. А силы безопасности не принимают мер для предотвращения подобной агрессии… Мы также зафиксировали случаи насильственных захватов со стороны политических партий и неправительственных организаций. Эти проявления агрессии обычно сопровождаются риторикой, которая стигматизирует, обличает и дискредитирует жертв и оправдывает насилие», – подчеркнула она.

Бачелет, в прошлом занимавшая пост президента Чили, также выразила беспокойство по поводу рассматриваемого в Венесуэле законопроекта о санкциях в отношении правозащитных организаций, получающих финансирование из-за рубежа. По ее словам, обеспокоенность также вызывает ужесточение ограничений свободы профсоюзов, лидеры которых зачастую подвергаются незаконным арестам. В Управление Верховного комиссара по правам человека также поступали сообщения о том, что некоторые арестованные сталкиваются с жестоким, негуманным или унизительным обращением.

Бачелет осудила экономические санкции в отношении венесуэльской авиакомпании Conviasa и нефтяной промышленности страны, отметив, что из-за них у правительства остается меньше средств на социальные программы, что причиняет наибольший ущерб рядовым гражданам страны.

Постоянный представитель Венесуэлы при ООН в Женеве Хорхе Валеро Брисено подверг критике доклад Верховного комиссара, назвав его недостаточно сбалансированным. Однако он отметил необходимость поддерживать диалог с ее управлением и сказал, что Венесуэла приветствует техническую помощь со стороны организации.

Брисено также выступил с резкой критикой в адрес администрации президента США Дональда Трампа, заявив, что угрозы блокады или военных действий в отношении его страны подрывают безопасность, экономику и права человека в Венесуэле.