В штате Нью-Йорк создается первая «зона сдерживания» в связи с коронавирусом

10.03.2020, 21:18, Новости дня

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо объявил о создании «зоны сдерживания» вокруг города Нью-Рошелл сроком до 25 марта в связи со вспышкой нового коронавируса.

«На данный момент Нью-Рошелл является, пожалуй, крупнейшим очагом заболевания в США», – заявил Куомо на пресс-конференции.

В места большого скопления людей в радиусе 1 мили от первоначального источника вируса будут направлены силы Национальной гвардии. По словам Куомо, их также будут задействовать для оказания помощи с доставкой продуктов питания и уборкой общественных мест. Продовольственные магазины закрыты не будут.

Особый режим вступит в силу 12 марта и продлится две недели.

Второй случай заражения новым коронавирусом в штате Нью-Йорк был зафиксирован в Нью-Рошелле на прошлой неделе, в связи с чем были изолированы около 1000 человек, вступавших в контакт с заболевшим.

Всего число случаев заболевания в штате достигло 173. Это максимальный показатель по стране.