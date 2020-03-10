Бог, дети как приоритет и обнуление сроков. Какие поправки к Конституции Госдума приняла во втором чтении

10.03.2020, 21:17, Новости дня

Госдума России одобрила во втором чтении законопроект о поправках в Конституцию России.

«За» проголосовали 382 депутата, воздержались 44 депутата, против – никто.

Настоящее Время ведет спецэфир, посвященный второму чтению в Госдуме поправок к Конституции, в том числе поправки, которая обнуляет президентские сроки Владимира Путина.

Какие именно внесли поправки

Обнуление президентских сроков

В законопроект внесли поправку, которая дает право действующему президенту Владимиру Путину переизбираться на этот пост, несмотря на прошлые сроки. Поправку 10 марта предложила депутат Валентина Терешкова. Согласно тексту, предлагаемое правило о не более чем двух президентских сроках «не препятствует лицу, занимавшему и (или) занимающему должность президента РФ на момент вступления данной поправки в силу, участвовать в качестве кандидата на выборах президента РФ» после вступления изменений в Основном законе в силу.

Глава государства сможет вновь участвовать в выборах «вне зависимости от числа сроков, в течение которых указанное лицо занимало [должность президента]» на момент вступления в силу изменений в Конституции.

В апреле 2018 года глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что у Путина нет альтернатив, поэтому, по его словам, надо дать ему возможность пребывать у власти больше чем на два срока, как записано в Конституции.

Бог и защитники Отечества

В статью 67.1 включат упоминание о боге. «Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство», – сказано в поправке.

Следующий пункт этой же статьи будет гласить о том, что Россия «чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды», а «умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается».

Дети как приоритет

Поправку о том, что дети – это приоритет государственной политики России. Изначально в документе говорилось о детях как о достоянии Российской Федерации. В итоге в текст вошла формулировка, согласно которой «дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России».

«Союз мужчины и женщины»

Конституцию дополнят нормой о том, что в ведении России находятся «защита семьи, материнства, отцовства и детства» и «защита института брака как союза мужчины и женщины».

Пенсия

Статью 75 дополнят положением, что в России гарантируются минимальный размер оплаты труда (МРОТ), который должен быть «не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ», и «индексация социальных пособий и иных социальных выплат».

Индексация пенсий будет проводиться «не реже одного раза в год».

Русский язык

Поправками в статью 68 уточняется, что «государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык как язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации».

Республики в составе России при этом вправе устанавливать свои государственные языки, в органах государственной власти, органах местного самоуправления, государственных учреждениях республик они должны использоваться наряду с русским.

Перераспределение полномочий

В статье 129-й закрепляется, что генеральный прокурор, его заместители и прокуроры, приравненные к прокурорам российских субъектов, назначаются на должность после консультаций с Советом Федерации и освобождаются от должности президентом.

Генпрокурор и его заместители назначаются на должность и освобождаются от должности Совфедом по представлению главы государства.

Совет Федерации будет назначать и освобождать от должности председателя Счетной палаты, вопрос назначения и освобождения зампредседателя Счетной палаты отнесут к Думе.

Кандидатуры вице-премьеров и федеральных министров будут утверждаться Госдумой по представлению председателя правительства (за исключением министров силового блока и МИД, которых назначает напрямую президент после консультаций с Совфедом). Глава государства будет обязан назначить утвержденных лиц на должности.

В настоящее время члены правительства назначаются президентом без участия Думы. При этом у президента будет право распустить Думу в случае, если депутаты трехкратно не утвердят более трети состава правительства.

КС

Конституционный суд будет решать вопрос о «возможности исполнения решения иностранного или международного (межгосударственного) суда, иностранного или международного третейского суда (арбитража), налагающего обязанности на РФ в случае, если это решение противоречит основам публичного правопорядка» России.

КС по запросу главы государства будет проверять «конституционность проектов законов о поправке к Конституции РФ, проектов федеральных конституционных законов и федеральных законов» до их подписания президентом.

Регламент голосования

Поправки, регламентирующие порядок проведения общероссийского голосования, согласно которым изменения в Основной закон будут считаться одобренными, если их поддержат более половины граждан, принявших участие в голосовании, минимальный порог явки не установлен.

Дата голосования будет определена указом президента. Ранее предполагалось, что оно пройдет 22 апреля.

Третье чтение поправок к Конституции может состояться 11 марта, тогда же документ отправят на рассмотрение в Совет Федерации.

Оппозиция в лице Татьяны Усмановой из «Открытой России», Марии Кузнецовой из «Партии перемен» и Евгения Овчарова, главы Команды Егора Жукова, подали в мэрию Москвы уведомление о

проведение 21 марта митинга против обнуления президентских сроков Владимира Путина.