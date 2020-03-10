Юрий Фельштинский: Добровольно Путин от власти не уйдет. А насильственное его свержение в нынешних условиях практически невозможно

10.03.2020, 21:14, Новости дня

Владимир Путин добровольно от власти в стране не уйдет, а насильственное его свержение в нынешних условиях практически невозможно, сказал в комментарии изданию «ГОРДОН» российско-американский историк, автор книги «ФСБ взрывает Россию» Юрий Фельштинский.

«Новости о продлении срока правления Путина ожидаемы. Он к этому шел, многократно обманывая и мировую, и российскую общественность в вопросе об очередном своем президентском сроке. В 2000 году Путин пришел к власти незаконно. Он стал и.o. президента благодаря махинациям, в основе которых лежал преждевременный уход президента Бориса Ельцина от власти 31 декабря 1999 года. Прошедшие затем в 2000 году президентские выборы были чистейшей манипуляцией. После этого, уничтожив в России свободу слова, свободу прессы, подчинив себе телевидение, организовав пропагандистские кампании в подчиненных Кремлю СМИ, задействовав административные и финансовые ресурсы государства, Путин добился второго срока. Потом было марионеточное президентство Дмитрия Медведева. Потом снова Путин – на еще два уже удлиненных срока. И теперь Путин прибегает к новым манипуляциям, чтобы в очередной раз остаться у власти. Никаких сомнений в том, что он у власти останется, у нас нет. Как это будет законодательно оформлено, принципиального значения не имеет. Для Путина и кремлевских махинаторов это технические и пиарные мелочи», – отметил Фельштинский.

По его словам, власть в России контролирует Федеральная служба безопасности.

«Иллюзий ни у кого нет – добровольно Путин от власти не уйдет. А насильственное его свержение в нынешних условиях практически невозможно. Никаких конкурирующих группировок наверху, которые могли бы его скинуть, нет и не было. Власть в РФ прочно контролируется ФСБ. Это единственный институт, имеющий реальную власть. Только в России политические партии существуют не для борьбы за власть, а для того, чтобы быть ширмой в Госдуме, прикрывающей незаконную власть засевшей в Кремле хунты. И пока ФСБ реализует через Путина утвержденную Кремлем политику, никакой угрозы со стороны ФСБ, как института, путинской власти нет. Путин их больше чем устраивает. А никто больше, кроме ФСБ, в России конкурировать за власть с Путиным не в силах», – сказал собеседник.

Он подчеркнул, что, несмотря на совершенные Путиным преступления, мировые лидеры продолжают поддерживать с ним контакт.

«С наглостью Путина мы сталкиваемся постоянно. Россия – большая и богатая страна. К тому же ядерная держава. Поэтому, к сожалению, с РФ, совершающей международные преступления и не соблюдающей международное право, никто ничего не может сделать. Мировое сообщество не может даже с Северной Кореей справиться, что уж о России говорить. Путину даже руку не перестали пожимать после вторжения в Грузию в 2008 году и после вторжения в Украину в 2014 году, хотя по международным нормам это были крупномасштабные военные преступления. Что уж говорить про остальные относительно «мелкие» уголовно-бандитские выходки типа убийства [экс-сотрудника ФСБ Александра] Литвиненко, отравления Скрипалей в Великобритании и сбитый малайзийский самолет над Донбассом. Несмотря на все это, его продолжают приглашать на международные встречи и сидят с ним за одним столом на приемах. Путин все это знает и понимает. Поэтому он и действует нагло и безнаказанно, искренне считая, что весь мир живет по русской пословице: боишься – значит, уважаешь. Это та реальность, в которую нас окунул Путин еще в 2000 году и в которой нам придется существовать до его физической и политической смерти», – резюмировал Фельштинский.

С предложением обнулить президентские сроки Путина или полностью убрать из конституции ограничения количества сроков сегодня утром выступила депутат от «Единой России» Валентина Терешкова. Позже в Госдуме Путин выступил против полного исключения из конституции нормы об ограничении количества президентских сроков, но поддержал обнуление своих сроков при условии, что Конституционный суд РФ признает такую поправку не противоречащей основному закону.

Сегодня Госдума России поддержала поправку об обнулении президентских сроков Путина.

20 января 2020 года Путин внес проект закона о поправках к конституции РФ на рассмотрение Госдумы. Он был единогласно принят в первом чтении 23 января.

В документе, в частности, предлагается исключить возможность занимать пост главы государства больше двух сроков, закрепить приоритет конституции над международным правом, а также расширить полномочия Конституционного суда. 11 февраля комитет Госдумы РФ утвердил поправки к конституции, в случае принятия которых Путин после ухода с поста президента пожизненно будет оставаться членом Совета Федерации.

Путин также предложил поправку, которая предусматривает формирование главой государства Госсовета «в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти».

Ряд экспертов считают, что таким образом российский лидер пытается решить проблему сохранения власти после 2024 года, когда заканчивается его очередной президентский срок. Путин является президентом РФ с 2000 года с небольшим перерывом. По действующей конституции он не может баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.

4 февраля Путин говорил, что поправки в конституцию вносятся не для продления его полномочий.

Референдум по поправкам к конституции запланирован на 22 апреля.