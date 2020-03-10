Эрдоган сообщил об уничтожении в Сирии восьми российских ЗРК «Панцирь»

10.03.2020, 21:14, Новости дня

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил об уничтожении в сирийской провинции Идлиб восьми зенитных ракетных комплексов «Панцирь» российского производства. Об этом он рассказал журналистам по дороге из Брюсселя, где проводил переговоры с руководством Европейского союза и НАТО, информирует телеканал NTV.

По утверждению Эрдогана, комплексы были ликвидированы в результате атаки беспилотных аппаратов. Уничтожены «очень дорогие и важные системы» сирийской противовоздушной обороны, подчеркнул президент.

Он выразил удовлетворение тем, что вступил в силу и действует временный режим прекращения огня в Идлибе, и не исключил, что перемирие станет постоянным.

В феврале 2020 года активизировались боевые действия в провинции Идлиб, где находятся турецкие военные. Так, 27 февраля в результате удара по Идлибу погибло 34 турецких военных, 36 получили ранения.

В министерстве обороны РФ заявили, что турецкие военнослужащие «находились в боевых порядках террористических формирований», и отвергли свою причастность к удару. В министерстве обороны Турции ответили, что россияне перед атакой знали о расположении турецких военных в Идлибе и что в этом районе не было вооруженных группировок сирийской оппозиции. 

В Турции пообещали «многократный ответ» на атаку. 1 марта Турция объявила о начале военной операции “Весенний щит” в Сирии.

По сообщениям СМИ, основные потери сирийским войскам наносили «рои дронов» – массированные налеты турецких беспилотников, атаковавших военные базы, химические склады и объекты сирийской системы противоракетной обороны.

Президент России Владимир Путин и Эрдоган 5 марта согласовали совместный меморандум по урегулированию конфликта в Сирии, который предусматривает прекращение с 6 марта огня вдоль всей линии соприкосновения в Идлибе.


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