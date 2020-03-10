«Конституционные» реформы Путина носят «советский оттенок»

10.03.2020, 21:10, Новости дня

Конституционные реформы главы Кремля Владимира Путина имеют «советский оттенок», заявил в интервью Süddeutsche Zeitung эксперт по РФ из фонда «Наука и политика» Фабиан Буркхардт. Несмотря на предложение российского президента провести референдум, весь процесс контролируется Кремлём, убеждён политолог.

Цель конституционной реформы главы Кремля Владимира Путина — укрепить позицию президента, заявил в интервью Süddeutsche Zeitung эксперт по РФ из фонда «Наука и политика» Фабиан Буркхардт. Россияне сейчас жаждут перемен, и это может стать проблемой для главы государства. В связи с этим Путин сделал им это «предложение», настояв даже на проведении референдума, хотя понятно, что вся эта история имеет «советский оттенок». Пускай в процесс и вовлечены публичные личности — спортсмены, деятели искусства, представители церкви — всё же изначально было ясно, что он контролируется Кремлём, поясняет эксперт.

В число ключевых поправок входят те, которые касаются разделения властей, суверенитета страны и так называемой национализации элит. Последний пункт особенно популярен среди населения. Люди видят, как элиты обогащаются, и недовольны этим, объясняет Буркхардт. Также пакет реформ «подсластили» обещаниями достойной минимальной заработной платы и регулярной индексацией пенсий.

Другие же изменения, связанные с упоминанием в конституции веры в бога, защитой института брака как союза мужчины и женщины, а также российской истории — это, скорее всего, инициатива консервативной части российских элит, считает эксперт. Буркхардт также отметил, что планируемые изменения могут вызвать протесты в стране, в частности, те поправки, которые касаются статуса русского как «государствообразующего» языка и русских — как «государствообразующего» народа.  Особенно в регионах, где за прошедшие годы сформировался своеобразный «местный патриотизм», и в людях растёт недовольство тем, что все важные решения принимаются в Москве, заключает эксперт. 


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