Специалисты назвали причины боли в коленях

10.03.2020, 21:07, Разное

Врачи рассказали, что может стать причиной болей в коленях. Эксперты советуют не игнорировать болезненные ощущения и вовремя обращаться за медицинской помощью.
Медики часто сталкиваются с тем, что пациенты часто не уделяют должного внимания боли в коленях и оттягивают поход к врачу. Однако такое отношение к своему здоровью может привести к серьезным осложнениям, так как болезни коленей не проходят, если не обнаружить причину и не заняться лечением.

Специалисты назвали несколько основных причин, из-за которых чаще всего появляются болезненные ощущения в коленях. Наиболее частой из них является механическое повреждение сустава. В результате различного рода травм колени травмируются, и врач может диагностировать у пациента перелом костей, разрыв связок или мениска.

Другой причиной возникновения болезненных ощущений в коленях являются такие хронические заболевания как: артрит, подагра, остеопороз и многие другие поражения суставной ткани. Боль в коленях также может возникнуть из-за неправильного распределения тяжести тела на коленные суставы вследствие защемления спинных нервов, больших нагрузок на спину или защемления в ней.

Обнаружение любого рода боли в коленных суставах является поводом как можно быстрее обратиться к врачу. Это необходимо для того, чтобы вовремя выявить причину возникновения болевых ощущений и назначить правильное лечение.


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