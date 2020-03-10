Егор Крид поздравил своего отца с 57-летием

10.03.2020, 21:07, Разное

На своей официальной странице в Instagram российский певец Егор Крид поздравил своего отца Николая Булаткина с днем рождения. Артист выложил детскую фотографию, которая была сделана двадцать лет назад.

На снимке запечатлен маленький Егор Крид, сидящий на плечах у своего родителя. Под постом исполнитель написал, что гордится отцом, считает его своим кумиром и искренне желает имениннику счастья и здоровья. Николай Булаткин ответил на поздравление сына благодарностью.

В комментариях к посту подписчики тоже поздравили с днем рождения отца Егора Крида, пожелали ему здоровья, счастья, долгих лет жизни, кто-то даже написал стихи. Некоторые фолловеры отметили, артист похож на своего отца, и поблагодарили именинника за замечательного сына. За три дня пост с поздравлением набрал более 300 000 отметок «Мне нравится» и больше 1500 комментариев.

Егор Крид уже много раз во время бесед с журналистами рассказывал, что между членами его семейства сложились правильные взаимоотношения. Родственники певца ценят и уважают друг друга. Исполнитель хочет, чтобы и в его будущей семье все относились к друг друга также.