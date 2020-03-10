Гару: «Ни одна девушка не способна сказать мне «нет»

10.03.2020, 21:06, Разное

Люди знают вас, главным образом, благодаря мюзиклу «Нотр-Дам де Пари». В последнем альбоме вы обратились к соулу, черной музыке 1970-х. Почему?

Это моя жизнь до «Нотр-Дама» – музыка, которую я слушал очень и очень давно. Вообще, когда автор «Нотр-Дама» Люк Пьемондон предложил мне роль Квазимодо, я был очень удивлен. У меня был совсем другой бэкграунд, я исполнял рок, блюз, соул в клубах. А теперь из меня хотят сделать такого страдающего уродца на сцене – я просто не верил в это. Ирония жизни в том, что тот мюзикл стал вершиной в моей карьере, но мне очень приятно вернуться к корням, той музыке, которую я всегда любил.

Можете выделить кого-то из конкретных любимых соул-певцов?

Я люблю почти всех! Рэй Чарльз для меня просто божество, Стиви Уандер и Марвин Гей – тоже наверху списка.

У многих до сих пор существует предубеждение относительно белых, которые пытаются исполнять черную музыку. Даже был такой пренебрежительный термин – «голубоглазый соул».

Для меня такой проблемы никогда не было, мне даже приятно, когда ко мне подходят и говорят: ты поешь эти песни как настоящий черный motherfucker.

В одном из интервью вы говорили, что в юности стеснялись, когда общались с женщинами. Почему?

Так и было. Но потом пришла слава, и все сразу поменялось. Смешно, но я столько лет думал, что ни одна девушка не может меня захотеть. Наверное, это звучит странно, но через какое-то время у меня была обратная мысль: ни одна девушка не способна сказать мне «нет». Это просто восприятие тебя самого, вот и все.

Вопрос, который, наверное, будет сопровождать вас всю жизнь: неужели вы никогда не женитесь?

Для меня брак – не слишком важное слово, в отличие от слова «любовь». Сейчас у меня есть девушка, мы счастливы и не думаем об этом.

Вашей дочери Эмели в этом году исполнится 18. Какие у вас взаимоотношения, хватает ли времени на то, чтобы видеться при вашем напряженном графике?

Даже когда я в туре, мы созваниваемся в видеочате. Сейчас, слава богу, есть возможности быть рядом, когда вы далеко друг от друга. Я очень ею горжусь и одновременно немного боюсь за нее. Не из-за того, что ей 18, а это непростой возраст и все такое. А потому, что она все сильнее увлекается музыкой – такого раньше не было, и мне немного не по себе.

Но почему? Разве вы не хотите, чтобы она пошла по вашим стопам, стала звездой?

Мой отец мечтал о том, чтобы заниматься музыкой, но так этого и не сделал. Он говорил, что музыка должна быть хобби, ею на жизнь не заработаешь. Я доказал ему, что он неправ. Но я бы не хотел, чтобы моя дочь доказала его правоту (смеется). На самом деле, это очень тяжелый путь. Но я всегда действовал инстинктивно, и мне кажется она унаследовала это от меня.

Пьер Гаран, более известный как Гару, — франко-канадский музыкант, который прославился ролью Квазимодо в мюзикле «Нотр-Дам де Пари» в 1998 году

Вам 47. Вам знаком термин «кризис среднего возраста»?

Думаю, я пережил это в прошлом. Время так переменчиво, если честно. В чем-то я чувствую себя ребенком, тинейджером… Если о чем-то и стоит беспокоиться, то это о здоровье, потому что с возрастом здоровее, как правило, не становишься. А кризис среднего возраста меня не беспокоит.

Каким вы видите свое будущее? На сцене или вне ее?

Честно говоря, я уже наслаждаюсь. Сейчас мне не приходится работать так же много, как раньше. Я больше провожу время в своем саду, на своем участке. Я не толкаю свою карьеру в гору, для меня куда важнее вести сбалансированную жизнь, в которой есть несколько разных проектов. Но я думаю, что музыка будет со мною до конца. Вижу себя в 65 лет, выступающим в маленьком piano bar – это было бы здорово!

А где находится ваш сад? Что вы там делаете?

Это место, которое называется Eastern Townships в Канаде, в часе езды от Монреаля. Это очень красивые места, обожаю звать туда друзей, гулять с ними по лесу. Знаю, что это будет звучать странно, но я собираюсь делать кленовый сироп, когда вернусь из тура. Ну и множество других вещей: подстригать деревья, делать тропинки. Было бы здорово придумать какой-то проект, чтобы заманить туда туристов.

Поделитесь с читателями HELLO! вашей несбывшейся мечтой.

Хочется больше приключений! Например, мне очень нравится нырять с аквалангом, в последний раз я делал это в Мексике и это было потрясающе. Я много странствую, был на Амазонке не так давно, и прихожу к тому, что мне все больше нравится бывать на природе. Это какая-то отдельная вселенная для меня. Точно так же, как мне нравятся леса и озера Канады, мне хотелось бы узнавать как можно больше новых прекрасных мест на планете.

Беседовала Дарья Егорова