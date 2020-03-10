Мнение: Зачем Путину новая кофеварка?

10.03.2020, 21:01, Разное

«Зачем крутить и мудрить?» — задала сегодня гениальный вопрос Валентина Терешкова, на миг вернувшаяся к нам из космоса. В происходящем меня удивило только одно: а зачем Кремлю еще и Думу распускать?

Смысл в чем у такого резкого шага? То, что плетут всякие прикормленные «политологи» типа Кашина — конечно, не более чем дымовая завеса. Кашин только что заявил для «КП»:

«Было бы странно, если бы нынешний состав просто по праву своего существования получил те полномочия, о которых не шло речи в 2016 году (когда избиралась нынешняя Госдума, — ред.). Этими людьми Госдуму укомплектовали буквально в прошлой жизни, и дарить такие подарки — больше власти, больше возможностей, — в политике вообще-то не принято».

Все это, понятно, довольно наглый бред, используемый исключительно с целью навести тень на плетень. Дума в системе росвласти — абсолютно декоративный орган, ее главная задача — ничего не делать без команды. Что-то типа кофеварки или холодильника в вашем доме. Вы же не хотите, чтобы кофеварка в вашем доме сама решала, какой именно кофе вам приготовить? Или чтобы холодильник по своему разумению холодил продукты, морозил или вообще разогревал? Нет, мы хотим, чтобы по щелчку кнопки домашние агрегаты делали ровно то, что мы от них хотим — не больше и не меньше.

Так вот с точки зрения Кремля нынешняя Дума — просто идеальная кофеварка. Лучше ее сделать просто невозможно. 340 депутатов от «Единой России», ни одного (!) оппозиционера, выдрессирована Володиным лично (никто даже не прогуливает под страхом штрафов), жмут кнопки какие надо по щелчку, с дурацкими инициативами вылезают крайне редко. По идее, если ее распустить, то надо потом набрать ТОЧНО ТАКУЮ ЖЕ. Ну и к чему хлопоты? (с) Терешкова В.)

Тут может быть только одно объяснение: кто-то торопится, поскольку считает, что в 2021 году ситуация в стране будет ЕЩЕ ХУЖЕ, чем сейчас — и поэтому, дескать, надо «отмучаться» и протащить новую Думу сейчас, «пока не поздно». Что странно — потому что трудно представить, что может быть еще хуже, чем сочетание мировой пандемии, обвала цен на нефть и наползающего мирового экономического кризиса сегодня. Голодные бунты?

Пишу, одновременно слушая показательную клоунаду Путина на думской трибуне. Он там откровенно уже глумится над всеми. «Только обязательно — слышите, обязательно! — надо получить заключение Конституционного суда! Вы же знаете, какой я законник, уууу!»

Все-таки иметь президентом натурального Джокера — чисто русское удовольствие. Американцы на Джокера только в кино смотрят, а мы тут — каждый день вживую.