Минобороны опровергло слова Эрдогана об уничтожении восьми «Панцирей»

10.03.2020, 20:59, Новости дня

Заявления президент Турции Реджепа Тайипа Эрдогана об уничтожении в Идлибе восьми сирийских ЗРПК «Панцирь» не соответствуют действительности, заявили в российском Минобороны.

«Представленные главе Турецкой Республики оценки боевой эффективности применения ударных БПЛА в провинции Идлиб, якобы сумевших уничтожить 8 сирийских зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь», не соответствуют действительности и являются более чем преувеличением», – передает РИА «Новости» сообщение Минобороны.

Отмечается, что основные силы и средства ПВО Сирии, в том числе ЗРПК «Панцирь», сосредоточены в районе Дамаска, а в Идлибе подразделения сирийских сил прикрывали всего четыре таких комплекса. Из них только два получили повреждения в результате массированных атак турецких ударных БПЛА.

«В настоящее время завершается их восстановление», – сообщили в российском военном ведомстве.

Ранее во вторник Эрдоган Брюсселя заявил, что его вооруженные силы якобы уничтожили в сирийском Идлибе восемь ЗРПК «Панцирь».


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