США связали поставки ЗРК Patriot Турции с возвращением С-400 в Россию

10.03.2020, 20:59, Новости дня

Турция не получит американские зенитно-ракетные комплексы Patriot до тех пор, пока не вернет РФ комплексы С-400, сообщил помощник главы Пентагона Джонатан Хоффман.

«Позиция министра (обороны США Марка Эспера) была ясна фактически с момента, как он стал министром (летом 2019 года). Она заключается в том, что Турция не получит батареи Patriot, пока она не вернет С-400», – передает его слова РИА «Новости».

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что США смягчили позицию по С-400, потребовав лишь не вводить эти ЗРС в эксплуатацию.

В марте он сообщал, что развертывание С-400 начнется в апреле.