Мнение: Европейский фонд по продвижению демократии

10.03.2020, 20:54, Разное

Европейский фонд по продвижению демократии

В начале марта Европейский Союз выделил дополнительно несколько миллионов евро на поддержку свободы и демократии в Восточной Европе. Одна из грантоедских структур, которая финансируется из Брюсселя (эта деятельность частично проходит параллельно с деятельности американских НКО вроде NED или NDI), резко начала набирать сотрудников на получение грантов, где один из ключевых параметров работы – знание русского языка.

Называется сия чудесная структура «Европейский фонд борьбы за демократию» — European Endowment for Democracy (не путать с «Национальным фондом борьбы за демократию» из США). Согласно опубликованным требованиям к кандидатам, фонд EED работает как на территории Европейского Союза, так и в странах так называемого «Восточного партнерства», куда входит и Украина. Основные задачи фонда – поддержка «демократических активистов», «укрепление демократии», «содействие местным инициативам».

Новичкам движения «борьбы за демократию» предлагается ежемесячная зарплата в 1450 евро (по меркам ЕС не самая большая зарплата, но для многих жителей Восточной Европы и стран «Восточного партнерства» вполне себе приличные деньги), талоны на питание и оплата проезда на общественном транспорте в Брюсселе. Стажировка проходит в Брюсселе в течение 12 месяцев, после чего «обученный получатель грантов» отправляется назад, наполненный знаниями о том, как правильно устанавливать свободу и демократию.

Казалось бы – ну вот еще одна грантоедская структура, осваивающая средства на ниве борьбы за демократию. Но с ней все несколько интереснее, особенно, если держать в уме, что в России она не запрещена (что не удивляет, у нас даже фонд Сороса лишь относительно недавно запретили).

Создавался фонд на волне «демократического позитивизма», вызванного «Арабской весной», когда поклонникам неолиберализма казалось, что нет таких крепостей «несвободы», которые не возьмет неолиберальная Soft-Power. В итоге в 2013 году появился фонд, который открыто ставил своей целью развитие демократии в Европе, Ближнем Востоке, Северной Африке, на Балканах, в Турции, а также «за их пределами». По сути, заявлялись цели, идентичные целям, которые декларируют классические американские НКО, занимающиеся свержением неугодных режимов. Можно предположить, что кому-то в Брюсселе пришла в голову мысль калькировать американские шаблоны и создать параллельную структуру с «грантами и правозащитницами». Получая финансирование от Евросоюза в рамках грантовых программ, фонд сразу начал развивать «принципы ненасилия» (старик Шарп утер скупую мужскую слезу) и оказывать финансовую поддержку «сторонникам демократических ценностей». И чтобы придать респектабельности новым ревнителям демократии, на хлебную должность поставили заместителя министра иностранных дел Польши Ежи Помяновского (а мы знаем, как современные власти Польши любят Россию и не любят «врагов демократии»).

В Фонде особо не скрывают, что равняются на старших американских товарищей: «Вполне естественных ассоциаций с NED, действительно, не избежать. Однако следует отметить, что, с одной стороны, опыт NED является для нас очень ценным и вдохновляющим фактором, но, с другой, мы также глубоко убеждены, что у нас есть свой собственный, европейский опыт, и мы хотели бы показать альтернативу», — заявлял Помяновский.

По сути, они даже не скрывают, что занимаются такой же подрывной деятельностью, что и NED, но занимаются этим они в интересах Брюсселя, а не Вашингтона. Суть их деятельности идентична. В этом плане иронично, что в России NED признан нежелательной структурой, а EED нет. Весьма причудливая избирательность.

Согласно официальному отчету «Европейского Фонда борьбы за демократию», через него прокачали с 2013 по 2018-й года 50 млн. евро для различных «демократических» активистов, которые привлекаются в сетку организации, в том числе, и через открытые анкеты по набору неофитов, знающих русский язык.

Как могут использоваться такие деньги, можно было прекрасно видеть на той же Украине, когда через подобные фонды вербовались группы активистов, которые были задействованы при подготовке и осуществлении государственного переворота. Причем мы там тоже могли видеть расхождение «американского» и «европейского» опыта, когда в известной прослушке Виктории Нуланд та жаловалась, что европейцы пытаются вести свою игру (как известно, в Брюсселе и Берлине ставили на Кличко, но американцы настояли на своем, и в итоге Кабмин на Украине был сформирован в том виде, в котором это было нужно Вашингтону).

Тем не менее, свою роль в организации гос. переворота и гражданской войны на Украине EED сыграл – в частности, он финансировал один из основных майдан-телеканалов – «Громадское ТВ», который EED финансировал в кооперации с фондом Сороса. Аналогичную деятельность фонд ведет и на территории РФ (это к вопросу о борьбе с «майданами» в официальной прессе).

В частности, EED финансирует небезызвестный «Мемориал», который вовсю разоблачает ужасы и преступления сталинизма, за которые Россия должна непременно покаяться и выплатить компенсации цивилизованному сообществу. Само собой, организуются различные акции при участии членов финансируемого EED «Мемориала» (еще одна организация по недоразумению продолжающая функционировать в России). Кроме того, EED последовательно поддерживает «правильные русскоязычные СМИ и продвигает проекты создания «единой фабрики контента» для противостояния «российским нарративам, отягощенным советским прошлым». Про всякие мелочи, вроде посмертной героизации убитого Немцова в России и за ее пределами, и говорить не приходится. Разумеется, в публичных выступлениях тот же Помяновский пытается сглаживать углы, но в конечном итоге проговаривается, что речь идет о помощи тем, кто занимается организацией цветных революций. В интервью украинским СМИ руководитель фонда прямо заявил, что в конечном итоге фонд существует для «борьбы с российской пропагандой», являясь по сути частью инфраструктуры информационно-психологической войны, которую страны НАТО ведут против РФ.

По сути, схема выглядит достаточно просто.

Есть организация, которая с 2013 года получается гранты от ЕС на продвижение демократии в сопредельных с ЕС странах по американским образцам (в том числе на Украине и в РФ, а также в республиках Кавказа, Молдавии, Белоруссии и т. д.).

Организация даже не скрывает, что занимается примерно тем же самым, чем занимаются более известные и раскрученные американские подрывные организации.

В марте 2020 года ЕС выделяет дополнительное финансирование на «продвижение демократии» на фоне роста накала антироссийской риторики и открытого исторического ревизионизма стран Восточной Европы, поддерживаемого США.

Искомый фонд резко начинает набирать на работу стажеров с обязательным знанием русского языка, что, разумеется, необходимо для работы в сопредельных с Россией государствах.

В рамках предыдущей деятельности фонда можно ожидать повышения его активности как на территории РФ, так и на территории сопредельных государств.

Тут все понятно, «западные партнеры» последовательно гнут свою линию, пускай и несколько шаблонно (европейцы ведут себя как трафаретчики). Тем не менее, возникает вопрос, почему одним фондам, действующим в РФ с подобными программами, перекрывают краны, а другие спокойно себе работают (в свое время уже писал про «Фонд Эберта», который продвигал повестку в стиле «Коля с Уренгоя» и также как EED занимался «борьбой с российской пропагандой в сопредельных с Россией странах). Интересно, сколько должно пройти лет, прежде чем на них обратят внимание.

Специально для "Аналитической Службы Донбасса"

https://asd.news/articles/v-mire/evropeyskiy-fond-po-prodvizheniyu-demokratii/ — цинк