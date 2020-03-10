Индекс Московской биржи упал на 10% сразу после начала торгов

10.03.2020, 20:52, Разное

Индекс Московской биржи, отражающий капитализацию 50 крупнейших представленных на ней компаний в рублях, сразу после открытия сессии упал на 10,4%. Индекс РТС, второй важный показатель Мосбиржи, привязанный к доллару, упал на 16% — до показателей зимы 2019 года. Вскоре оба индекса скорректировались до 6,9% и 12% соответственно.

Больше остальных упали акции нефтегазовых компаний — «Лукойла» (15,6%), «Сургутнефтегаза» (14%), «Новатэка» (13,7%), «Газпром нефти» (14,4%) и «Газпрома» (12,4%). Пострадали и другие компании: банки Сбербанк (12,9%) и ВТБ (12,1%), а также потребительский сектор — «Магнит» (13,7%), X5 Retail (6,6%) и «М.Видео» (5,4%)

После открытия торгов выросли также курсы доллара США и евро к рублю: доллар доходил до 73 рублей, а евро — до 85 рублей (во время закрытия в пятницу 6 марта были по 68,6 и 77,5 рублей соответственно). В настоящий момент на 10:20 мск курс доллара составляет 71,6 рубля, а евро 81,3 рубля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Герой дна. Игорь Сечин расколол ОПЕК и заставил рынок паниковать. Что теперь ждет экономику России?Накануне из-за развала соглашения ОПЕК+ нефть упала более чем на 30%, а крупнейшие мировые биржи открылись резким падением. Хотя Мосбиржа 9 марта не работала из-за праздника, бумаги крупнейших российских компаний, торгующиеся за рубежом потеряли в цене 15-20%. Доллар на международном валютном рынке доходил до 75 рублей, а евро приближался к отметке в 86 рублей.

Чтобы успокоить российский рынок, Центробанк перед началом первой после праздников сессии на Мосбирже объявил о специальных мерах по поддержке рубля — начале упреждающей продаже валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила, а также расширении лимита валютного свопа до 5 млрд долларов. Нефть на мировых рынках 10 марта также выросла на 7%, а индексы крупнейших азиатских бирж после открытия торгов незначительно поднялись.